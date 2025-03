Computerstøttet oversættelsessoftware - Mest populære apps - Taiwan

Redokun

Redokun er et kraftfuldt cloud-baseret oversættelsesværktøj designet til at hjælpe marketingchefer og deres teams med effektivt at oversætte forskellige typer dokumenter og samtidig bevare deres originale layout og design. Vigtigste fordele for marketingchefer: * Ubesværet teamintegration: Kom ombord på dit hold på en time i stedet for dage. Redokuns brugervenlige grænseflade sikrer, at der kræves minimal træning, så dit team kan komme i gang hurtigt og effektivt. * Tids- og omkostningseffektivitet: Reducer oversættelsestid og -omkostninger med automatiserede arbejdsgange og centraliserede oversættelsesaktiver. Øg sammenhængen på tværs af alle dine marketingmaterialer. * Forenklet projektstyring: Gem alle dine oversættelsesprojekter på ét sted. Overvåg fremskridtene for flere teams og dokumenter på et øjeblik, og sikrer, at du altid har kontrollen. Ideel til hele dit marketingteam: * Designere: Bevar dine dokumenters originale design og stil. Sig farvel til kedelig copy-pating. Upload filer som InDesign, PowerPoint og mere, og lad dit team oversætte teksten. Download det oversatte dokument med det samme layout intakt. * Oversættere: Forbedre oversættelseshastigheden og nøjagtigheden. Udnyt maskinoversættelse og oversættelseshukommelse for at fremskynde dit arbejde, hvilket gør oversættelser hurtigere og mere konsekvente. Kraftige funktioner til at booste din marketingindsats: * Automatiseret arbejdsgang: Forenkle din oversættelsesproces med automatiserede arbejdsgange, så dit team kan samarbejde problemfrit med minimal manuel indgriben. * Gem og få adgang til godkendte oversættelser automatisk: Genbrug oversættelseshukommelser på tværs af projekter for at sikre, at du aldrig betaler for at oversætte det samme indhold to gange. * Centraliserede oversættelsesaktiver: Koordiner oversættelsesprojekter med lethed, uanset hvor dit team arbejder.  * Avanceret maskinoversættelse: Brug banebrydende maskinoversættelsesteknologi til at oversætte smartere, ikke sværere. * Problemfrit samarbejde: Arbejd ubesværet med dine foretrukne oversættelsesleverandører eller interne teams. Redokuns muligheder for deling, import og eksport gør samarbejde glat og effektivt. * Øjeblikkelige dokumentopdateringer: Anvend ændringer på alle oversatte filer på få sekunder, hvilket eliminerer behovet for manuelle opdateringer under revisioner. * Omfattende projektstyring: Modtag feedback i realtid om projektstatus, og hold dig informeret og i kontrol. * Alsidig filformatunderstøttelse: Redokun understøtter en lang række filformater, herunder Adobe InDesign (.idml), ​​Microsoft Word (.docx), Microsoft PowerPoint (.pptx), Microsoft Excel (.xlsx), HTML 5 (.html) , Undertekster (.srt), almindelig tekst (UTF-8 .txt), XLIFF 1.2 (.xliff, .xlf), JSON (.json) og PDF (*.pdf). Redokun giver marketingchefer og deres teams mulighed for at levere oversat indhold til markedet med større lethed og effektivitet. Prøv Redokun i dag, og oplev en smartere måde at administrere dine oversættelser på.