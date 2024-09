Computerstøttet oversættelsessoftware - Mest populære apps - Bosnien-Hercegovina Mest populære Tilføjet for nylig

Computerassisteret oversættelsessoftware (CAT) letter oversættelsen af ​​indhold fra et sprog til et andet ved at udnytte oversættelseshukommelsen, som gemmer tidligere oversatte tekster, eller ved at udnytte crowd assistance. Dette sikrer, at oversættelser er i overensstemmelse med tidligere brugt sprog, og opretholder korrekt stavning, grammatik og frasering. CAT-software tilbyder en mere effektiv og interaktiv redigeringsplatform sammenlignet med grundlæggende ord-for-ord maskinoversættelsesværktøjer. Ved at inkorporere funktioner som oversættelseshukommelse, sætningskataloger og terminologidatabaser hjælper CAT-software oversættere med at forbedre effektiviteten og nøjagtigheden af ​​deres arbejde. Derudover integreres CAT-produkter ofte problemfrit med software til oversættelsesstyring, hvilket muliggør samarbejde mellem oversættere og tjenesteudbydere, mens de sikrer organiseringen af ​​oversatte tekster.