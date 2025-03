Konkurrencedygtige efterretningsværktøjer - Mest populære apps

Groopit

groopit.co

Overliste konkurrenter med crowdsolving. Forenkle, hvordan medarbejdere deler og bruger konkurrencedygtig intelligens til at opbygge konkurrencefordele. Deling har aldrig været nemmere. Medarbejdere deler information fra Teams, Slack, Salesforce, en webbrowser, mobilapp eller hvor de nu arbejder. Med kun tre tryk og mindre end et minut deler de kvantitativ konkurrenceinformation af høj kvalitet, hvilket gør det nemt at holde sig på forkant med konkurrenterne. At bruge intel er lynhurtigt. Groopit samler og leverer handlingsvenlig indsigt i datafeeds og visninger. Alle involverede har adgang til den mest opdaterede realtidsindsigt for at informere deres egne valg, hvilket gør det muligt for hver medarbejder at skærpe konkurrencefordel. Det er nemt at integrere intel i eksisterende virksomhedssystemer med Groopits dataadgangs-API. Tilføj problemfrit intel til Tableau, PowerBI, Salesforce eller eksisterende CI-dashboards. Groopit sikrer, at du kan udnytte information i alle de systembeslutninger, der træffes.