Software til kompensation - Mest populære apps - Ukraine

Dayforce

dayforce.com

Dayforce er den globale People -platform for den moderne arbejdsstyrke. En Enterprise HCM -løsning, Dayforce kombinerer lønningsliste, HR, fordele, talentstyring, arbejdsstyrkestyring og mere i en enkelt sky -applikation til magten dagens ubegrænsede arbejdsstyrke. Dayforce hjælper med at levere erfaringer, der hjælper organisationer med at låse deres fulde arbejdsstyrkepotentiale op og fungere med selvtillid, uanset hvor de opererer i verden. Dayforce har hovedkontor i Toronto, Ontario og Minneapolis, Minnesota med operationer over hele kloden. Virksomhedens brand, der lover at gøre arbejdslivet bedre, er det engagement, det ikke kun gør for kunderne, men for sine egne mennesker og samfundene, som Dayforce fungerer i. Nøgleproduktområder: * Hris * Global lønningsliste, on-demand løn * Fordele * Workforce Management, inklusive tid og deltagelse og opgavehåndtering * Talent erhvervelse, herunder rekruttering og onboarding * Talentstyring, herunder performance management, successionsplanlægning, kompensationsstyring, engagementundersøgelser og et integreret læringsstyringssystem * Avanceret rapportering, analyse og dashboards * HR Self Service via Dayforce -mobilappen