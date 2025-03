Paycom

paycom.com

I 25 år har Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) forenklet virksomheder og deres ansattes liv gennem letanvendelig HR- og lønteknologi for at styrke gennemsigtigheden gennem direkte adgang til deres data. Og takket være sin brancheførste løsning, Beti®, laver medarbejderne nu deres egen løn og bliver guidet til at finde og rette dyre fejl, før lønafgivelsen indsendes. Fra onboarding og tilmelding til fordele til talentstyring og mere strømliner Paycoms software processer, øger effektiviteten og giver medarbejderne magt over deres egne HR-oplysninger, alt sammen i en enkelt app. Paycom er nationalt anerkendt for sin teknologi og arbejdspladskultur og kan nu betjene virksomheder i alle størrelser i USA og internationalt. Paycom leder den digitale transformation på den amerikanske arbejdsplads. Vores engagement i vores kultur og værdier førte til, at vi blev kåret som en af ​​verdens mest innovative virksomheder af Fast Company, en af ​​Newsweeks America's Greatest Workplaces og bedste arbejdsgivere i USA af Top Workplaces. Paycom har cirka 36.820 kunder i hele USA (pr. 31. december 2023), en stigning på 1 % i forhold til året før. Den 15. april 2014 blev Paycom et offentligt selskab med dets aktier, der åbnede til handel på New York Stock Exchange under ticker-symbolet PAYC. I begyndelsen af ​​2020 sluttede virksomheden sig til S&P 500.