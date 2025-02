Software til kompensation - Mest populære apps - Sierra Leone

Compass

getcompass.ai

Xoxoday Compass er en platform til styring af incitamenter og provisioner for virksomheder til at skabe mere omsætning og omdanne deres største salgsudgifter til en vækstdrivende virksomhed. Vi hjælper salgs- og indtægtsdriftsteams med at designe, planlægge, automatisere og strømline komplekse incitaments- og provisionsstrukturer. Med spillignende elementer, belønninger, anerkendelse, kommunikation og analysefunktioner gør Compass dig i stand til at engagere og sætte turbo på dine indtægtsdrivende teams. Resultatet - øget salgsproduktivitet, accelereret salgsydelse, reduktion af incitamentsbehandlingstid, besparelser på incitamentsbudgetter og mere. Compass fungerer på tværs af forskellige brancher og understøtter forskellige use cases, fra bankvirksomhed til finansielle tjenesteydelser, forsikring, fmcg, SaaS og logistik - for at nævne nogle få. Forbind Compass til dit CRM, HCM, ERP eller ethvert af dine daglige arbejdsredskaber. Den leveres med forudbyggede integrationer med populære værktøjer som Hubspot, Salesforce, Close.io, Leadsquared, GSheet og mere. Med implementeringsmetoder som API, web- og mobilapps, app med SSO og SDK-muligheder at vælge imellem, er Compass let at implementere og skalere, efterhånden som du vokser.