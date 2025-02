Software til kompensation - Mest populære apps - Singapore

Lattice

Lattice er People Management Platform, der samler alle værktøjer, arbejdsgange og indsigter for at hjælpe organisationer med at udvikle engagerede og højtydende medarbejdere inden for en vinderkultur. Ved at kombinere kontinuerlig præstationsstyring, medarbejderinddragelsesundersøgelser, kompensationsstyring og karriereudviklingsværktøjer i én forbundet løsning, kan Lattice levere kraftfulde personanalyser, der bruges af HR- og personaleteams til at skabe effektfulde forretningsresultater. Rangeret på Inc. 500 hurtigst voksende private virksomheder liste tre år i træk og vurderet som et Great Place to Work af 99 procent af sine ansatte, Lattice betjener mere end 5.000 kunder verden over, herunder Slack, Cruise og Reddit.