Software til kompensation - Mest populære apps - Sverige

Dayforce

dayforce.com

Dayforce er den globale menneskelige platform for den moderne arbejdsstyrke. Dayforce er en HCM-løsning til virksomheder, der kombinerer løn, HR, fordele, talentstyring, arbejdsstyrkestyring og mere i en enkelt cloudapplikation for at drive nutidens grænseløse arbejdsstyrke. Dayforce hjælper med at levere oplevelser, der hjælper organisationer med at frigøre deres fulde arbejdsstyrkepotentiale og operere med tillid, uanset hvor de opererer i verden. Dayforce har hovedkontor i Toronto, Ontario og Minneapolis, Minnesota med aktiviteter over hele kloden. Virksomhedens varemærkeløfte om at gøre arbejdslivet bedre er den forpligtelse, den giver ikke kun over for kunderne, men til sine egne mennesker og de samfund, Dayforce opererer i. Nøgleproduktområder: · HRIS · Global løn, on-demand-løn · Fordele · Arbejdsstyrkestyring , herunder tids- og tilstedeværelse og opgavestyring · Talentanskaffelse, herunder rekruttering og onboarding · Talentstyring, herunder præstationsstyring, successionsplanlægning, kompensationsstyring, engagementsundersøgelser og et integreret læringsstyringssystem · Avanceret rapportering, analyser og dashboards · HR-selv service via Dayforce-mobilappen