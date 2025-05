App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Software til handel med råvarer/energi, transaktioner og risikostyring (CTRM/ETRM). - Mest populære apps

Råvare- og energihandel, transaktions- og risikostyringssoftware (CTRM/ETRM) overvåger alle aktiviteter relateret til køb og salg af råvarer, herunder olie, korn, metaller og raffinerede produkter. Denne software hjælper virksomheder med at planlægge deres købs- og salgsstrategier, overvåge priser og styre mængderne af forarbejdede råvarer. I betragtning af, at råvarepriserne svinger på handelsplatforme, der ligner børser, er effektiv risikostyring afgørende for at forhindre økonomiske tab. Primært bruges CTRM/ETRM af indkøbsprofessionelle, der har brug for at erhverve de råvarer, der er nødvendige for deres drift. Derudover kan CTRM/ETRM integreres med regnskabssoftware og ERP-systemer for at håndtere de økonomiske aspekter af handel. Integration med forsyningskædestyringsværktøjer er også vigtig for at spore råvareefterspørgsel og lagerniveauer.