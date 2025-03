App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Collaborative whiteboard-software tilbyder et samlet, interaktivt designrum, hvor teammedlemmer samtidigt kan redigere og dele indhold fra deres enheder. Tro mod sit navn efterligner et kollaborativt tavleværktøj ofte udseendet og følelsen af ​​en fysisk tavle. Disse værktøjer kommer med en række funktioner, der gør det muligt for brugere at designe, kommunikere, gemme og dele indhold i et fleksibelt og tilpasseligt miljø. Selvom de er særligt populære blandt design- og projektledelsesteams, er disse intuitive og brugervenlige værktøjer gavnlige for en lang række discipliner. Mens mange kollaborative whiteboardløsninger er selvstændige produkter, er nogle integreret i anden designsoftware eller visuelle samarbejdsplatforme.