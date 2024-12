Collaborative Whiteboard-software - Mest populære apps - Norge

MURAL

mural.co

Never mind 'hvor'. Det er tid til et andet 'hvordan'. Teams har ikke brug for et bedre sted at arbejde. De har brug for en bedre måde at arbejde på. For fremsynede virksomheder er Mural digital whiteboard på den måde. Vægmaleri er, hvordan teams fungerer bedre og får bedre til at arbejde. Ligesom en...