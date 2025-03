Gcore

Kraftige kant- og sky -løsninger til medieforretning og underholdningsindustrien GCORE er en international sky- og kantleder inden for levering af indhold, hosting og sikkerhedsløsninger for enhver virksomhed, med hovedkvarter i Luxembourg, hvis globale infrastruktur er inkluderet i Guinness Book of Records. GCore leverer en bred vifte af tjenester til kunder i alle brancher, der udvikler deres forretning online. Virksomhedens tjenester inkluderer administreret hosting, indholdsleveringsnetværk (CDN), avanceret medieplatform til professionelle udsendelser og streaming af enhver kompleksitet, beskyttelse mod DDoS -angreb på ethvert niveau, skyindholdsopbevaring osv. GCORE byggede sin egen globale infrastruktur på alle kontinenter med den bedste CDN -præstation i Europa og CIS.