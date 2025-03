Kode Hosting Services - Mest populære apps - Usbekistan

Jimdo

Jimdo er en tysk hjemmesidebygger og alt-i-én hostingløsning, designet til at gøre det muligt for brugere at bygge deres egne hjemmesider uden erfaring med webdesign. Virksomheden er privatejet og har hovedkontor i Hamborg, Tyskland, med kontorer i München og Tokyo. Jimdo har to produkter; Creator og Dolphin, som begge tilbyder gratis og betalte planer. Jimdo Dolphin er en AI-drevet hjemmeside-builder designet til brugere med grundlæggende computerfærdigheder og automatiserer det meste af hjemmesidens byggeproces. Den bruger kunstig intelligens til at lære brugeren, deres virksomhed og deres mål at kende, og bygger derefter et websted, der allerede er fuldt personligt til at opfylde deres behov. Jimdo Creator er en træk og slip-stil hjemmesidebygger og hostingtjeneste, som er velegnet til brugere med nogle kodningsevner.