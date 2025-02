Kode Hosting Services - Mest populære apps - Tunesien

GitLab

GitLab er et webbaseret DevOps-livscyklusværktøj, der giver en Git-repository-manager, der leverer wiki, problemsporing og kontinuerlig integration og udrulningspipeline-funktioner, ved hjælp af en open source-licens, udviklet af GitLab Inc. Softwaren blev skabt af de ukrainske udviklere Dmitriy Zaporozhets og Valery Sizov. Koden blev oprindeligt skrevet i Ruby, med nogle dele senere omskrevet i Go, oprindeligt som en kildekodehåndteringsløsning at samarbejde i et team om softwareudvikling. Det udviklede sig senere til en integreret løsning, der dækkede softwareudviklingens livscyklus og derefter til hele DevOps-livscyklussen. Den nuværende teknologistack inkluderer Go, Ruby on Rails og Vue.js. Den følger en open-core udviklingsmodel, hvor kernefunktionaliteten er frigivet under en open source (MIT) licens, mens den ekstra funktionalitet er under en proprietær licens.