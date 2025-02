Cloud Workload Protection Platforme - Mest populære apps - Turks- og Caicosøerne

Sonrai Security

Sonrai Security er en førende udbyder af offentlige cloud-identitets- og adgangsstyringsløsninger. Med en mission om at give virksomheder i alle størrelser mulighed for at innovere sikkert og trygt, leverer Sonrai Security identitets-, adgangs- og tilladelsessikkerhed til virksomheder, der kører på AWS-, Azure- og Google Cloud-platforme. Virksomheden er kendt for at være banebrydende for Cloud Permissions Firewall, der muliggør et-klik mindst privilegium, mens det understøtter udvikleradgangsbehov uden afbrydelser. Sonrai Security, som er betroet af førende virksomheder på tværs af forskellige industrier, er forpligtet til at drive innovation og ekspertise inden for cloud-sikkerhed. Virksomheden er betroet af Cloud Operations, Development og Security Teams. Cloud Permissions Firewall fjerner alle ubrugte følsomme tilladelser, sætter ubrugte identiteter i karantæne og deaktiverer ubrugte tjenester og områder - alt sammen med et enkelt klik. Der er ingen forstyrrelser for virksomheden, fordi alle identiteter, der bruger følsomme tilladelser, bevarer deres adgang, og enhver ny adgang tildeles problemfrit gennem en automatiseret chatops-arbejdsgang. SecOps-hold bruger 97 % mindre tid på at opnå mindste privilegier og skærer angrebsfladen med 92 %. Efter at have nået mindste privilegium for hele platformen, opdager Sonrai CIEM+-løsningen giftige kombinationer af tilladelser og lukker de utilsigtede angrebsstier, de skaber, med automatiseret eller detaljeret afhjælpning.