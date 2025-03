cPanel

cpanel.net

CPANEL er en webhosting -kontrolpanel -software udviklet af CPANEL, L.L.C. Det tilbyder en grafisk brugergrænseflade (GUI) og automatiseringsværktøjer til at forenkle webstedshostingprocessen for ejere eller "slutbrugere." Administration letter gennem en standard webbrowser ved hjælp af en tre-lags struktur. Mens CPANEL er begrænset til at administrere en enkelt hostingkonto, muliggør CPANEL & WHM styring af en hel server. Foruden GUI leverer CPANEL kommandolinje og API-baseret adgang, hvilket giver tredjeparts-softwareleverandører, webhostingorganisationer og udviklere til at automatisere standardsystemadministrationsopgaver. CPANEL & WHM er designet til at fungere på enten dedikerede servere eller virtuelle private servere. Den seneste version af CPanel & WHM understøtter installation på Almalinux, Rocky Linux, Cloudlinux OS og Ubuntu.