Cloud Security Posture Management (CSPM) Software - Mest populære apps - Ungarn

Kloudle er en cloud-sikkerhedsscanner til AWS, GCP, DigitalOcean, Kubernetes. Det scanner dine skykonti, servere, klynger for mere end 300 sikkerhedsproblemer på få minutter. Gør cloud-sikkerhed ubesværet for udviklere og små teams. Sammenlignet med open source-scannere bliver Kloudle-scanninger udført under 30 minutter. Der er intet at installere eller konfigurere. Med problemer og deres sværhedsgrad beregnet gør Kloudle det nemt at forstå, hvad der skal rettes. Ud over blot at give dig listen over sikkerhedsproblemer, har Kloudle enkle trin til at løse alle de sikkerhedsproblemer, den registrerer. Det giver også potentielle faldgruber for nogle af rettelserne. Giver dig mulighed for at træffe det rigtige valg med hensyn til, hvad du skal rette og hvad ikke. Med kraftfulde funktioner til at markere problemer som falsk positive, rapportgenerator til at få rapporter i excel-understøttet csv-format eller let at dele PDF er Kloudle fokuseret på at gøre cloud-sikkerhed ubesværet for sine brugere. Med den kreditbaserede pay as you go-model er det også super glat og problemfrit at købe og få værdi for pengene. Behøver aldrig at bekymre dig om brug osv. Prisen for scanningerne starter fra $30 og fremefter.