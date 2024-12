Mest populære Tilføjet for nylig Cloud-sikkerhedsovervågning og analysesoftware - Mest populære apps - Norge

Cloud-sikkerhedsovervågning og -analyseløsninger er vigtige værktøjer designet til at forbedre synlighed og sikkerhed på tværs af netværk og cloud-baserede applikationer. Disse værktøjer muliggør overvågning af cloud-baserede applikationer, virtualiserede miljøer og andre cloud-infrastrukturer. De er medvirkende til at identificere potentielle risici, hvilket giver organisationer mulighed for at håndtere dem proaktivt, og derved sikre forretningskritiske operationer og sikre overholdelse af regler for at undgå bøder. Typisk udfører it- og sikkerhedsteams løbende cloud-overvågning og analyser. Overvågningsfunktioner hjælper organisationer med at katalogisere cloud-aktiver og opdage nye, efterhånden som de oprettes eller integreres. Analysefunktioner hjælper med at vurdere risici i cloudmiljøer, hvilket gør det muligt for virksomheder at prioritere problemer baseret på deres potentielle påvirkning. Yderligere almindelige funktioner omfatter brugerovervågning, opdagelse af følsomme data og håndhævelse af sikkerhedspolitikker.