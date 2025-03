Cloud Platform as a Service (PaaS)-software - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Platform as a Service (PaaS) er en cloud computing-model, der leverer et omfattende miljø til udvikling og implementering af applikationer i skyen. PaaS sigter mod at give et integreret overblik over cloud-platforme, hvilket forenkler udvikling og vedligeholdelse af cloud-applikationer. PaaS inkluderer forskellige værktøjer såsom udviklingssæt, databaseværktøjer og applikationsstyringsfunktioner. En PaaS-løsning omfatter infrastrukturkomponenter som servere og storage, sammen med middleware såsom udviklingsværktøjer og databasestyringssystemer. Tredjepartsleverandører tilbyder disse virtuelle ressourcer, hvilket gør det muligt for brugerne at bygge, implementere og starte softwareapplikationer uden at skulle have omfattende back-end softwareudvikling. Virksomheder udnytter PaaS til at outsource hosting, databasekonstruktion, cloud-sikkerhed og datalagring. Det bruges almindeligvis som en skalerbar platform til nye applikationer eller udvidelse af eksisterende applikationer til større målgrupper. PaaS anvender en pay-as-you-grow-model, der hjælper virksomheder med at undgå betydelige forudgående investeringer i udviklingstid og middleware. Udviklingsteams bruger PaaS som et alternativ til at bygge og hoste applikationer med integrerede udviklingsmiljøer (IDE'er). Derudover giver PaaS's hostede database- og lagringstjenester lignende muligheder som mobile backend-as-a-service (mBaaS) produkter, som er skræddersyet til mobile applikationer. PaaS-udbydere spænder fra etablerede softwareleverandører til open source-projekter. For nylig er hybrid cloud blevet en populær PaaS-implementeringsmetode. Hybrid cloud computing integrerer forskellige cloud-infrastrukturer, såsom offentlige og private skyer, og administrerer dem som en enkelt enhed.