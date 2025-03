Replit

replit.com

Repl.it er en San Francisco-baseret opstart og en online IDE (integreret udviklingsmiljø). Dens navn kommer fra forkortelsen Reply, der står for "Read -Evaluate -Print Loop". Tjenesten blev oprettet af den jordanske programmør Amjad Masad og den jordanske designer Haya Odeh i 2016. Repl.Det giver brugerne mulighed for at skrive kode og bygge apps og websteder ved hjælp af en browser. Derudover giver Repl.Det brugere mulighed for at dele projekter på forskellige måder. De er også vært for "syltetøj", kodningskonkurrencer baseret på et bestemt tema. Konkurrencepræmier varierer ofte fra en midlertidig opgradering af konto, penge, cryptocurrency eller et gavekort. En REPL ved Repl.it er et interaktivt programmeringsmiljø. Du kan oprette et arbejdsområde på mest populære programmeringssprog, hvor du får en container på en virtuel maskine, hvor din kode kan køre. I en given REPL er der to hoveddele - redaktøren og konsollen. Redaktøren bruger Monaco, den samme teknologi, der driver Visual Studio Code. På mobil er redaktøren ess. Repl.it har et premium -niveau kaldet hackerplanen. Det giver mulighed for mere lagerplads, privat kode og ubegrænsede samarbejdspartnere om et projekt, og Github Education Plan inkluderer 3 måneder fri for hackerplanen. Der er over 60 forskellige programmeringssprog på repl.it, herunder Python, Ruby, HTML og Java. Virksomheden har modtaget finansiering fra Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta og andre. "Virksomheden har over 500.000 ugentlige aktive udviklere og over 3 millioner brugere. Repl.it -webstedet har også et foredrag. Dette forum bruges af mange udviklere over hele verden til at dele deres kreationer. Forummet holdes rent af Reply Talk Moderators.