Cloud PBX-platforme-software - Mest populære apps - Taiwan

Gør CX til din største fordel med CloudTalks software til forretningsopkald. Ring direkte med CloudTalk, få adgang til alle kundedata, og automatiser opgaver. Oplev fremtidens forretningsopkald med CloudTalk. Få adgang til 160+ internationale numre, øg opkaldseffektiviteten med op til 87 %, og spar dit team tid til det, der virkelig betyder noget - øge kundetilfredsheden. Foretag og modtag opkald direkte med CloudTalks Click-to-Call-funktion. Eliminer gentagne opgaver og automatiser dine arbejdsgange. Synkroniser kontaktoplysninger, tidligere interaktioner, opkaldsoptagelser og SMS på tværs af begge systemer med en ubesværet to-vejs synkronisering. Tilpas din opsætning og kundeoplevelse med over 35 integrationer. Vælg, hvordan indgående, udgående og ubesvarede opkald logges med avancerede opkaldslogningsfunktioner. Log vigtige oplysninger direkte ind i dit CRM ved slutningen af ​​hvert opkald med tale-til-tekst-transskriptionsfunktionen. Få et omfattende overblik over interaktioner ved at synkronisere SMS-beskeder sendt fra CloudTalk til din CRM-konto, så du sikrer, at ingen vigtige oplysninger går glip af, når du lukker aftaler. Lær, hvordan CloudTalk kan give dig uovertruffen kontrol over din kundes oplevelse, og begynd at matche deres forventninger i dag. Planlæg en demo med en af ​​vores specialister i dag!