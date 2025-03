Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Cloud-native applikationsbeskyttelsesplatforme (CNAPP) beskytter hele udviklingslivscyklussen for cloud-native applikationer, fra de indledende stadier af udviklingen til produktionsmiljøet. Disse platforme gør det muligt for sikkerhedsteams at administrere og sikre overholdelse mere effektivt ved at tilbyde omfattende synlighed i DevSecOps, konfigurationer, adgangskontrol, arbejdsbelastninger og sårbarheder. Typisk bruger organisationer separate værktøjer til styring af udvikling, data, infrastruktur og adgang. En CNAPP konsoliderer disse sikkerhedsinvesteringer ved at integrere forskellige funktioner, såsom cloud security posture management (CSPM), cloud workload protection platform (CWPP), cloud compliance og identitets- og adgangsstyring (IAM), i en enkelt platform. CNAPP'er kan tilbydes som et selvstændigt produkt eller som en række produkter, der kan købes individuelt.