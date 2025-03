App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Cloud-filsikkerhedssoftware er designet til at beskytte oplysninger, der er lagret i cloud-baserede (SaaS) applikationer. Disse værktøjer integreres med cloud storage og fildelingsplatforme, hvilket gør det muligt for virksomheder at identificere og mærke filer, der indeholder følsomme eller privilegerede oplysninger. Når de er mærket, kan virksomheder kontrollere adgangen til disse filer, spore deres delingshistorik og forhindre uautoriseret adgang. Ved at håndhæve cloud-adgangskontrol og -lagringspolitikker forbedrer disse værktøjer datasikkerheden. Virksomheder bruger dem til at implementere sikkerhedsprotokoller, overvåge adgang og beskytte information både i og overført via cloud-applikationer. Administratorer kan administrere styring, angive tilladelser og overvåge brugeraktivitet i applikationerne. Derudover tilbyder mange cloud-sikkerhedsprodukter kryptering og funktioner til forebyggelse af datatab for yderligere at beskytte dokumenter og data, der er gemt i skyen.