Cloud-filsikkerhedssoftware - Mest populære apps - Fransk Polynesien

Redstor er en førende udbyder af cloud-baserede, on-premise og hybride data backup- og gendannelsestjenester, dens mission er at gøre dataadministration enklere, nemmere og mere behagelig og giver øjeblikkelig adgang til alle data - uanset hvor de er gemt, fra en enkelt kontrol centrum. Det hjælper tusindvis af virksomheder verden over (brugt af forsvar og regeringer) med at beskytte et af deres mest værdifulde aktiver: deres data. Det hjælper virksomheder med at overholde GDPR – overholder de højeste standarder (ISO27001 og 9001 certificeret) for at sikre dataens integritet og sikkerhed. Små virksomheder har brug for en overkommelig sikker, robust, nem at administrere backup- og gendannelsesløsning: * 50% kunne ikke modstå nogen mængde datatab overhovedet * Omkring 80 % oplever en nedlukning, hvis de ikke kan komme til deres data Multi-lejer og bygget til skyen, Redstors MSP backup- og gendannelsesløsninger giver dig mulighed for rentabelt at tilfredsstille enhver brugers forventninger til øjeblikkelig adgang til de data, filer og operativsystemer, de har brug for, når som helst de har brug for dem - lokalt og i skyen.