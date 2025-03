Cloud Email Security Solutions - Mest populære apps

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Cloud-e-mail-sikkerhedsløsninger er e-mail-platforme designet til at beskytte mod phishing-svindel, der narre brugere til at afsløre følsomme oplysninger. Disse platforme, der administreres af cloud-e-mail-sikkerhedsudbyderen, blokerer også e-mails, der indeholder links til ondsindede websteder eller malware, før de når brugeren. Virksomheder er afhængige af cloud-e-mail-sikkerhedsløsninger for at forhindre databrud, beskytte privilegeret information og forbedre slutpunktsikkerheden ved at stoppe malware og andre onlinetrusler. Disse værktøjer har udviklet sig fra markedet for sikre e-mail-gateways, da digital transformation har reduceret efterspørgslen efter on-premise e-mail-sikkerhedsløsninger. Selvom der er en vis overlapning med e-mail-anti-spam-software og e-mail-krypteringsværktøjer, er cloud-e-mail-sikkerhedsløsninger mere omfattende og omfatter ofte flere funktioner, der også kan leveres gennem både cloud-baserede og lokale muligheder.