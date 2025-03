HornetSecurity

hornetsecurity.com

365 Total Protection er den eneste løsning på markedet, der dækker alle aspekter af sikkerhed, compliance og backup for Microsoft 365. Vælg mellem forskellige bundter, der passer til din virksomheds behov, og nyd den avancerede e-mail-sikkerhed, der beskytter mod spam, vira, phishing og ransomware; plus e-mailsignaturer og ansvarsfraskrivelser. Du kan også drage fordel af Advanced Threat Protection (ATP) til at forsvare dine brugere mod de mest sofistikerede e-mail-angreb, automatiseret e-mail-kontinuitet for at forhindre uventet nedetid og lovlig e-mail-arkivering for at holde alle e-mails sikre og søgbare. Du kan endda vælge backup og gendannelse for slutpunkter og Microsoft 365-data i postkasser, Teams, OneDrive og SharePoint. 365 Total Protections skræddersyede integration med Microsoft 365 forenkler hele din oplevelse: fra tilmelding, til opsætning, til funktions- og brugeradministration. Dens centrale konsol er en perfekt blanding af databeskyttelse og brugervenlighed, så du kan gøre mere og bekymre dig mindre.