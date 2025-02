Cloud Email Security Solutions - Mest populære apps - Somalia

Acronis

Acronis Cyber ​​Protect leverer robust beskyttelse mod cybertrusler, uovertrufne backup- og gendannelsesmuligheder og forenklet styring og synlighed gennem en enkelt glasrude for hele miljøet. Nøglefunktioner i Acronis Cyber ​​Protect omfatter: · Cybertrusselsbeskyttelse: Ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) sikres proaktivt data, applikationer og systemer mod avancerede cyberangreb, herunder ransomware og andre former for malware. · Hurtig gendannelse: Reduceret afhængighed af central it-understøttelse giver brugerne mulighed for at starte gendannelse med et enkelt klik af distribuerede slutpunkter, herunder gendannelse af bare metal af fysiske arbejdsbelastninger. · Reduceret TCO: Bred, multigenerationel OS-understøttelse, muliggør konsolidering af leverandører, samtidig med at der sikres omfattende beskyttelse. · Forenklet administration: Centraliseret administration omfatter lokal autonomi og problemfri integration med eksisterende tredjepartsværktøjer for at give et samlet overblik over backup- og gendannelsesoperationer sammen med bred, multigenerationel OS-understøttelse. · Datasuverænitet: Med brugen af ​​Acronis’ omfattende netværk af globale datacentre kan brugerne sikre overholdelse og mestre regionale datasuverænitetslove, hvilket giver tryghed og overholdelse af lovgivning.