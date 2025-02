Cloud Edge sikkerhedssoftware - Mest populære apps - Tokelau

Axis Security

axissecurity.com

Atmos er en moderne Security Service Edge (SSE) platform drevet af Axis. Atmos forbinder brugere sikkert til de forretningsressourcer, der er nødvendige for at få arbejdet udført, uanset applikation, enhed eller placering. Platformen integrerer kunstfærdigt ZTNA-, SWG-, CASB- og Digital Experience-overvågning i en enkelt cloud-leveret platform med en brugervenlig rude til at styre det hele. Med +350 cloud-kanter, der kører på tværs af Amazon Web Services Global Accelerator, Google Cloud Platform og Oracle-netværk, hjælper Atmos-platformen sikkerheds-, netværks- og it-ledere med at give medarbejdere, partnere og kunder sikker adgang til forretningsdata - uden netværkets faldgruber -centrerede løsninger eller applikationsbegrænsninger, som hver anden nul-tillidstjeneste står over for. Atmos sidder inline og understøtter alle porte og protokoller, mens den inspicerer al trafik. Med support uden agenter og agenter mægler Atmos et orkester af kirurgiske, en-til-en, mindst privilegerede forbindelser baseret på identitet og politik og udfører vital overvågning af slutbrugeroplevelsen for at spore forbindelser (hop-by-hop) og give IT mulighed for at udpege problemer. Oplev arbejde i harmoni med Atmos by Axis.