Cloud Edge sikkerhedssoftware - Mest populære apps - Gabon

Cloud edge-sikkerhedsløsninger tilbyder virksomheder en cloud-baseret metode til sikker adgang til internettet, cloud-applikationer og virksomhedsnetværk. Disse løsninger udnytter SD-WAN-teknologi, som integrerer softwaredefineret netværk med et wide area network, hvilket gør dem i stand til at operere fra ethvert sted, mens de konsoliderer sikkerhedsfunktioner for at beskytte alle netværksaktiviteter. Ved at kombinere sikkerhedsfunktionerne i traditionelle værktøjer som sikre webgateways (SWG), cloud access security brokers (CASB) og webapplikationsfirewalls (WAF), kan virksomheder strømline sikkerhedsstyringen. Denne tilgang giver virksomheder og sikkerhedsteams mulighed for at centralisere synlighed i sikkerhedspolitikker, aktiviteter og risici, hvilket eliminerer behovet for, at brugere interagerer med flere værktøjer eller gennemgår gentagne godkendelsesprocesser. De forenede sikkerhedsløsninger er designet til at give omfattende synlighed på tværs af komplekse, hybride miljøer, hvilket forenkler administratorernes arbejde. Med et enkelt værktøj kan de klassificere, styre og overvåge al brugeraktivitet og netværkstrafik uden at forstyrre slutbrugeroplevelsen. Selvom der er en vis overlapning mellem cloud edge-sikkerhedsværktøjer og traditionelle teknologier som CASB, WAF og SWG, fungerer sidstnævnte typisk uafhængigt og tilbyder ikke det samme niveau af synlighed og tilgængelighed på tværs af hybridmiljøer. Det mest sammenlignelige alternativ er en softwaredefineret perimeter (SDP), som giver samlet netværkssikkerhed, men som ikke tilbyder integreret adgang til cloud-baserede applikationer, netværk og webbrowsere.