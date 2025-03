App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Cloud Detection and Response (CDR) software - Mest populære apps

Cloud Detection and Response (CDR)-software tilbyder omfattende sikkerhed til cloud-miljøer ved at automatisere trusselsdetektion og -respons. Denne teknologi sikrer, at virksomheder har fuld synlighed i deres cloud-systemer og inkluderer mekanismer til at adressere trusler og angreb på tværs af både cloud-applikationer (SaaS) og infrastruktur (IaaS). Ved at analysere hændelseslogfiler og udtrække indsigt fra angreb hjælper CDR sikkerhedsteams med at forbedre deres overordnede sikkerhedsposition. Mens CDR-software deler funktioner med andre trusselsdetektions- og reaktionsløsninger som Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) og Network Detection & Response (NDR), forbliver det tydeligt i sit fokus. EDR målretter aktivitetsovervågning ved systemendepunkter, og NDR er dedikeret til at sikre netværksmiljøer. XDR overvåger med sit bredere omfang netværk, endepunkter, cloud-tjenester og virtuelle miljøer. I modsætning hertil er CDR udelukkende dedikeret til at overvåge og sikre hele cloudmiljøet.