Cloud Detection and Response (CDR) software - Mest populære apps - Norge

Cloud Detection and Response (CDR)-software tilbyder omfattende sikkerhed til cloud-miljøer ved at automatisere trusselsdetektion og -respons. Denne teknologi sikrer, at virksomheder har fuld synlighed i deres cloud-systemer og inkluderer mekanismer til at adressere trusler og angreb på tværs af både cloud-applikationer (SaaS) og infrastruktur (IaaS). Ved at analysere hændelseslogfiler og udtrække indsigt fra angreb hjælper CDR sikkerhedsteams med at forbedre deres overordnede sikkerhedsposition. Mens CDR-software deler funktioner med andre trusselsdetektions- og reaktionsløsninger som Endpoint Detection & Response (EDR), Extended Detection & Response (XDR) og Network Detection & Response (NDR), forbliver det tydeligt i sit fokus. EDR målretter aktivitetsovervågning ved systemendepunkter, og NDR er dedikeret til at sikre netværksmiljøer. XDR overvåger med sit bredere omfang netværk, endepunkter, cloud-tjenester og virtuelle miljøer. I modsætning hertil er CDR udelukkende dedikeret til at overvåge og sikre hele cloudmiljøet.