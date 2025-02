Cloud datasikkerhedssoftware - Mest populære apps - Sierra Leone

Normalyze

normalyze.ai

Normalyze hjælper gennem sine agentløse vurderinger, dataopdagelse, AI-drevet risikoprioritering og omfattende og handlingsvenlig afhjælpningsindsigt virksomheder med at forstå hele rækken af ​​risici, der er forbundet med deres cloud-data. Normalyze tager en data-først tilgang til sikkerhed. Normalyze er pioneren inden for Data Security Posture Management (DSPM), der hjælper virksomheder med at sikre deres data på tværs af SaaS, PaaS, offentlige eller multi-cloud, on-prem og hybride miljøer. Med Normalyze kan sikkerheds- og datateams forbedre deres overordnede sikkerheds- og overholdelsesindsats, samtidig med at de giver virksomheden mulighed for at udnytte deres mest værdifulde aktiv: data. Normalyze DSPM-platformen hjælper med at opdage og klassificere datalagre, prioritere hvad der er vigtigt, identificere risikabel og overdreven adgang, opdage og afhjælpe eksponeringsrisici og forbedre compliance- og revisionsprocesser. I hjertet af Normalyze-platformen er den patenterede One-Pass-scanner, som udnytter AI til nøjagtigt at identificere og klassificere værdifulde og følsomme data i stor skala på tværs af forskellige miljøer. Platformen er designet omkring en arkitektur, der scanner på plads, så data aldrig forlader det sted, hvor de befinder sig. Denne tilgang holder data under IT-kontrol, understøtter overholdelse af strenge databeskyttelsesforskrifter og øger den operationelle effektivitet. Scannede resultater vises i flere visualiseringer for at hjælpe teams med at prioritere risiko. Data Risk Navigator viser angrebsstier, der kan føre til databrud eller tab. Dataadgangsgrafer viser, hvordan personer og ressourcer får adgang til data. Visualiseringer genereres og opdateres i realtid, hvilket giver synlighed efterhånden som ændringer i kundeinfrastruktur eller miljøer finder sted. Den proprietære DataValuator tildeler pengeværdi til data med en rangordning, der hjælper sikkerheds- og datateams med at vurdere den relative forretningsmæssige indvirkning af potentielt datatab. AI-drevne arbejdsgange til forespørgsel og afhjælpning gør Normalyze-brugeroplevelsen intuitiv og effektiv. Ved at levere indsigt i data, adgang og risiko ét sted kan it-teams forstå deres overordnede datasikkerhedsposition og samarbejde om effektive sikkerhedsforanstaltninger og handlingsplaner.