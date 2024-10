Cloud Content Collaboration Software - Mest populære apps - Costa Rica

Cocoon Data

cocoondata.com

Vi samarbejder med regeringer, virksomheder og SMB'er over hele kloden for at holde regulerede og kommercielt følsomme data sikre. Vores patenterede, Secure Data Sharing Platform (SDSP) giver brugerne mulighed for at samarbejde, dele og kontrollere følsomme data uden for firewalls, sikkert og i over...