Cloud Compliance Software - Mest populære apps

Cloud compliance-software sikrer, at regulatoriske standarder er opfyldt og giver nødvendige overholdelseskontroller for cloud-infrastruktur og -netværk. Disse værktøjer forbedrer synlighed i cloud-arbejdsbelastninger og netværksaktiviteter, som kræver løbende overholdelse for at beskytte mod trusler som servermalware, containersårbarheder og netværksindtrængen. Virksomheder bruger cloud compliance-software til at opretholde kontinuerligt tilsyn med deres cloud-aktiver, hvilket reducerer risikoen for cloud-baserede trusler. Når den er implementeret effektivt, hjælper denne software med at opretholde en optimal sikkerhedsposition for organisationen til enhver tid.