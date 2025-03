Wing Security

wing.security

Wing giver organisationer mulighed for at udnytte det fulde potentiale af SaaS og samtidig sikre en robust sikkerhedsposition. Vores SSPM-løsning tilbyder uovertruffen synlighed, kontrol og compliance-kapaciteter, hvilket styrker enhver organisations forsvar mod moderne SaaS-relaterede trusler. Med Wings automatiserede sikkerhedsfunktioner sparer CISO'er, sikkerhedsteams og it-professionelle ugers arbejde, der tidligere er brugt på manuelle og fejlfølsomme processer. Betroet af hundredvis af globale virksomheder, Wing leverer handlingsdygtig sikkerhedsindsigt udledt af vores brancheførende SaaS-applikationsdatabase, der dækker over 280.000 SaaS-leverandører. Dette resulterer i den sikreste og mest effektive måde at udnytte SaaS Wing Security blev grundlagt af den tidligere CISO og Head of Cyber ​​Defense for de israelske forsvarsstyrker med visionen om at give brugerne automatiserede, selvbetjeningsværktøjer, de har brug for til SaaS-applikationssikkerhed.