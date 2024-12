Mest populære Tilføjet for nylig Cloud Access Security Broker (CASB) Software - Mest populære apps - Norge

Cloud Access Security Broker (CASB)-software tilføjer et ekstra lag af beskyttelse og håndhævelse af politikker for medarbejdere, der får adgang til cloud-baserede applikationer. CASB fungerer som en gateway og gør det muligt for virksomheder at håndhæve sikkerhedspolitikker ud over deres lokale systemer, hvilket sikrer sikre forbindelser mellem medarbejdere og cloud-tjenesteudbydere. Denne software hjælper virksomheder med at mindske risici forbundet med cloud-applikationer og netværksforbindelser, mens de løbende overvåger brugerhandlinger og adfærd. CASB-løsninger registrerer også unormal adfærd fra interne brugere og advarer administratorer om potentiel skygge-it og manglende overholdelse. Disse værktøjer sporer og registrerer typisk brugerhandlinger inden for CASB og leverer data, der kan bruges til adfærdsanalyse og rapportering.