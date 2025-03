Virtual Cabinet

virtualcabinet.com

Virtual Cabinet er et fuldt integreret dokumentstyringssystem med fuld versionskontrol og revisionsspor for at give ro i sindet for dem, der ønsker at ødelægge deres papirarbejde og skabe et papirløst kontor, mens de overholder standarderne for juridisk antagelighed. Virtual Cabinet leverer en sikker dokumentbutik med mange yderligere søgefaciliteter, der gør det muligt at finde dit dokument lettere. Det integreres fuldt ud med back office -systemer og har evnen til blot at linke alle former for elektroniske filer tilbage til klientrekorden. Det giver routingfaciliteter til scannede dokumenter gennem bruger i bakker, hvilket muliggør distribution af scannede data omkring din organisation og har eksklusive eksterne scanningsfaciliteter for dem, der ønsker at scanne, mens de bruger hostede eller tynde klientløsninger. Virtuelt kabinet gør det muligt for din virksomhed at kontrollere alle dokumenter, dele information, øge produktiviteten og arkivet sikkert med et øjeblikkeligt afkast af investeringerne