Client Portal Software - Mest populære apps - Tchad

SuiteFiles

suitefiles.com

Dokumentoprettelse, samarbejde og underskrift på ét sted. SuiteFiles er kraftfuld – men simpel – dokumenthåndteringssoftware til regnskabs- og professionelle servicevirksomheder. Vores arbejdsgange er præcis, hvad små og mellemstore virksomheder har brug for for at vokse sammen med deres kunder. Vi bakker op om dine daglige aktiviteter ved at integrere med Xero, Karbon, QuickBooks Online, Microsoft 365 og mere. Vi har en mission om at give virksomheder af alle størrelser virksomhedskvalitetsløsninger og service, der møder dem, hvor de er i deres vækstbane. Resultatet? En brugervenlig, skalerbar, robust platform, som dit team og dine kunder faktisk vil nyde at bruge. Vores produktudviklings- og kundesupportteams er lydhøre - hvilket betyder, at du har folk, der investerer i, at du får mest muligt ud af SuiteFiles. Med SuiteFiles bliver dine dokumenthåndteringsbehov taget hånd om, og din it-byrde løftes, så du kan øge fakturerbare timer og styrke relationerne til dine kunder. Med 1000+ effektivitetsdrevne professionelle servicevirksomheder, der forbedrer deres forretninger med SuiteFiles (og en fornyelsesrate på 99,6 %), er vi det oplagte valg for dig. Frigør dine aktiviteter med komplette workflow-løsninger og omfattende integrationer, der forbinder dig med brancheførende apps. SuiteFiles' omfattende funktioner og funktionalitet er designet til teams på 10 til 500 med dine medarbejderes tilfredshed i tankerne. I årenes løb har vi perfektioneret vores software til dine end-to-end-processer med integrationer, automatiseringer, signering og e-mail-administration, hvilket eliminerer apphopping og flere abonnementsgebyrer, du ellers ville have brug for. Vi kombinerer nem tredjepartsdeling med banebrydende sikkerhed uden at fjerne dit dataejerskab. Vi har forenklet kompleksiteten i at organisere, centralisere og udnytte den information, din virksomhed har brug for for at udføre hver dag. Du bør bruge din arbejdstid på at betjene kunder og udvikle din virksomhed, ikke slås med filer. Så vi designede SuiteFiles med hurtig, komplet datamigrering og onboarding for at få dit team operationelt på så lidt som to dage. Plus, vores intelligente grænseflade er nem at bruge og konsekvent raffineret. Ved at eliminere unødvendig frem og tilbage, procesforsinkelser, overhead til samarbejde og skift mellem flere værktøjer, giver vores tidsbesparelse op. Vores kunder rapporterer at spare 5 timer om ugen pr. medarbejder. Det er 6 ½ FTE uge pr. medarbejder årligt!