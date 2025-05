App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Software til rengøringstjenester - Mest populære apps

Rengøringsservicevirksomheder, hvad enten det er til bolig- eller virksomhedsbygninger, bruger rengøringsservicesoftware til effektivt at styre kundernes behov og strømline driften. Denne software hjælper med at optimere rengøringsaktiviteter og ressourceallokering, hvilket kan føre til reducerede omkostninger. Derudover øger det kundetilfredsheden ved at sikre rettidig levering af service af høj kvalitet.