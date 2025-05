App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Klassestyringssoftware hjælper med at skabe et mere engagerende læringsmiljø for studerende. Disse værktøjer kan begrænse adgangen til distraherende apps og websteder på elektroniske enheder, samtidig med at de tilbyder interaktive aktiviteter designet til at motivere studerende både i klassen og derhjemme. De forbedrer studerendes adfærd og ydeevne gennem avancerede feedbackfunktioner. Mange klasseledelsesløsninger er tilgængelige for både lærere og forældre, hvilket giver lærere mulighed for at give et omfattende overblik over hver enkelt studerendes præstation. Dette muliggør sporing af fremskridt og indstilling af mål, som derefter kan deles med forældre for at holde dem informeret. Derudover kan Classroom Management Software integrere med et skoles Learning Management System (LMS) og Student Information System (SIS), der tilbyder undervisere og forældre værdifuld indsigt i studerendes adfærd og akademiske fremskridt. Nogle produkter kan også falde under undersøgelseskategorien.