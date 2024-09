Chatbots software - Mest populære apps - Belgien Mest populære Tilføjet for nylig

Chatbots, ofte omtalt som virtuelle agenter eller virtuelle assistenter, er softwareapplikationer designet til at udføre specifikke opgaver eller give information som svar på skriftlige eller talte anmodninger. De tjener både eksterne kundevendte behov og interne medarbejdervendte anmodninger, hvilket giver brugerne mulighed for at interagere med applikationer på en samtale måde, enten tekstuelt eller hørbart. Chatbots anvender typisk naturlig sprogbehandling (NLP) eller talegenkendelse til at forstå brugerinput. Men deres primære operationer er drevet af scriptede samtaler. Dette står i kontrast til intelligente virtuelle assistenter, som bruger naturlig sprogforståelse (NLU) til at udføre mere sofistikerede, menneskelignende interaktioner. Virksomheder bruger chatbot-teknologi til at automatisere opgaver, der tidligere krævede menneskelig indgriben. Ved modtagelse af en brugeranmodning behandler en chatbot inputtet og giver et svar i tekst- eller taleform. Chatbots er integreret i forskellige kundesupportværktøjer, såsom live chat-software, helpdesk-software og kontaktcentersoftware, der ofte fungerer som det første kontaktpunkt. Deres brug udvides til andre områder, herunder videnbaser om salg og marketing. I business intelligence-applikationer kan chatbots erstatte forespørgselssprog, hvilket gør det muligt for brugere at få specifikke datapunkter blot ved at skrive eller tale en anmodning. Mulighederne for chatbots vokser konstant, og de bliver indarbejdet i et stigende udvalg af softwareapplikationer.