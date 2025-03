Certificate Lifecycle Management (CLM) Software - Mest populære apps - Vatikanstaten

Xitoring

xitoring.com

Xitoring er en alt-i-en-overvågningsløsning til din IT-infrastruktur for at holde den hurtig og enkel! Nøglefunktioner: - Uptime Monitoring (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, CronJOB, TCP, UDP) - 1 minutsinterval - Linux Server Monitoring - Windows Server Monitoring - SSL Monitoring - Monitor Your Server Software (Web Servers, Databases, Docker osv.) - Offentiel og privat status side - Over 20 Notification - Monitor (SERVER inkluderet (e -mail, WhatsAppe, Sms, Sms, Sms, Sms, SMS, SMS, SMS, SMS, OV Telegram, Pagerduty og mere!) - Over 15 globale sonderingsknudepunkter - iOS og Android App Alerts og underretninger via: - E -mail - SMS - Mobile Push -anmeldelse - Telefonopkald - Telegram - WhatsApp - Slack - Microsoft Teams - Mattermost - Discord - Google Chat - Atlassian OpsGenie - Ntfy - Gotify - Spike.Sh - Splunk på -Call - Pushbulje - Pushbullet - Slass -–MSGENIE - NTFY - Gotify - Spike.Sh - Splunk på -call - Pushbulle - Pushbullet - Slass -–SGEN - NTFY - Gotify - Spike.Sh - Splunk på -Call - Pushbulje Pagerduty - Webhooks - Zapier OS Support and Integrations: - Windows Server 2012 og tidligere - Major Linux Distros (Ubuntu +14, CentOS +6) Integrationer: - Basic Server Methrics (CPU, hukommelse, diskbrug & IO, netværk osv.) - Services og processer - Apache - NGINX - PHP - MySQL - MONGODB - HAPROXY - REDIS - Key. Docker Host and Containere - Supervisor - IIS - Varnish - RabbitMQ - CouchDB - Kafka - og mere! Registrer og start overvågning uden omkostninger for 2 servere og 8 oppetidskontrol for evigt.