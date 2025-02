Certificate Lifecycle Management (CLM) Software - Mest populære apps - Tchad

App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Certificate Lifecycle Management (CLM) og Public Key Infrastructure (PKI) software hjælper virksomheder med at autentificere og kryptere information ved hjælp af digitale certifikater. PKI er en kryptografisk ramme, der sikrer digital kommunikation og beskytter data, enheder, maskiner og enkeltpersoner mod personefterligning, uautoriseret aflytning, manipulation og andre cybertrusler. Den vigtigste fordel ved denne software er dens evne til at give synlighed og automatisering gennem hele certifikatets livscyklus, herunder udstedelse, opdagelse, opgørelse, klargøring, implementering, sikkerhed, overvågning, fornyelse og tilbagekaldelse. Ved at automatisere disse processer erstatter CLM- og PKI-software ofte manuelle metoder som regnearksporing, hvilket hjælper virksomheder med at undgå uplanlagt nedetid og sårbarheder forårsaget af fejl eller udløbne certifikater. CLM- og PKI-software tilbyder omfattende muligheder for at udstede, administrere og automatisere digitale certifikater, herunder SSL- og TLS-certifikater, klientgodkendelsescertifikater, digitale signaturer og SSH-certifikater. Almindelige use cases for PKI- og CLM-software omfatter brugergodkendelse, maskine-til-maskine-godkendelse til servere og containere, digital signering af kode og dokumenter og sikring af kryptering og integritet for IoT-enheder, blandt andre.