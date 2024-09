Katalogstyringssoftware - Mest populære apps - Belgien Mest populære Tilføjet for nylig

Katalogstyringssoftware strømliner og centraliserer e-handelsproduktdata til et digitalt katalog, til gavn for både sælgere og købere. Det fungerer som et lager for produktinformation i online-virksomheder. For at skelne det fra Product Information Management (PIM)-software fokuserer Catalog Management-software på at forbedre produktdata gennem redigering, tilføjelse og ændring af detaljer, mens PIM-software har et bredere syn. Det sikrer datakvaliteten ved at gøre det muligt for administratorer at opdatere produktdetaljer, hvilket giver kunderne mulighed for at foretage informerede køb. Sælgere hjælper købere ved at give vigtige oplysninger såsom produktnavne, filtre, beskrivelser, priser og koder. Nogle løsninger er ofte integreret med e-handelsindholdsmarkedsføringsværktøjer, og nogle løsninger er også tilgængelige som open source platforme understøttet af brugerfællesskaber.