App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Forvandl websteder til skrivebordsapps ved hjælp af WebCatalog Desktop, og få adgang til et væld af eksklusive apps til Mac, Windows. Brug rum til at organisere apps, nemt skifte mellem flere konti og øge din produktivitet som aldrig før. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Software til karrierestyring - Mest populære apps

Karrierestyringssoftware hjælper organisationer med at støtte medarbejdere i deres individuelle karrierevækst. Disse værktøjer gør det muligt for HR-teams at spore fremskridt, færdigheder og erfaring, hvilket letter udviklingen og fastholdelsen af ​​interne talenter. Samtidig hjælper karrierestyringsløsninger medarbejderne med at skærpe deres færdigheder og sætte karrieremål. Funktioner kan omfatte medarbejderudviklingsprogrammer, selvevalueringer, lederstøtte, intern talentopdagelse, mobilitetsstyring, forudsigelig analyse, rapportering, netværksmuligheder og mere. Sådanne løsninger er værdifulde på tværs af alle brancher, virksomhedsstørrelser og afdelinger. De er ofte integreret med ansøgersporingssystemer (ATS) og performance management software.