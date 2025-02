Software til karrierestyring - Mest populære apps - Tokelau

Mesh AI

mesh.ai

CEOs og HR-ledere i dag er nødt til at opbygge markedsledende organisationer i lyset af stadigt stigende forstyrrelse og udviklende talentforventninger. Forskning har indikeret, at færre end 5% af en organisations roller tegner sig for 95% af dens evne til at levere forretningsresultater. En komplet strategi i dag kræver at hæve hver enkelt persons præstation. Imidlertid gør traditionelle performance management processer og teknologi intet for at opbygge talentdensitet som en vollgrav. Mesh er en performance management platform, der gør det nemt for medarbejderne at nå mål og få rettidig feedback, især i eksterne teams. Det ligner Facebook, og i stedet for at udfylde kedelige HR -formularer, kan medarbejdere som & kommentere hinandens fremskridt. Mesh hjælper organisationer med at opbygge en kultur for præstationsaktivering gennem sine mål/OKR'er, kontinuerlig feedback, manager 1: 1s, karrieresamtaler, præstationsanmeldelser/360'er og funktionaliteter med medarbejderengagement. Med mesh kan organisationer let gøre rettidige præstationssamtaler til en organisationsdækkende vane: * Social interface, der driver den næste bedste handling * Habitdannende øjeblikke gennem AI-nudges * Handlingsmæssig indsigt, der er forankret i People Science * Leveret i strømmen af ​​arbejde gennem integrationer med e -mail, chat, produktivitet og anden forretningssoftware. Mesh hjælper organisationer med at forbedre deres chancer for at ramme forretningsmæssige mål ved at forbedre densiteten af ​​højtydende fra 5% til ca. 10-20%. For talent giver det en klar synlighed for vækst og udvikling gennem gennemsigtige karriereveje, rettidig coaching og feedback fra både hold, kammerater og ledere.