Kandidat Relations Management Software - Mest populære apps - Norge

Kandidatrelationsstyringssoftware, også kaldet kandidatoplevelsessoftware, hjælper HR-professionelle, rekrutterere og ansættelsesledere med at øge kandidatengagementet gennem hele ansættelsesprocessen. Disse værktøjer muliggør personaliserede oplevelser for kandidater og øger derved deres involvering og tilfredshed. Rekrutterere og HR-teams udnytter kandidatrelationsløsninger til at dyrke en aktiv talentpipeline, hvilket letter indkøb af kvalificerede kandidater til ledige roller. Det er vigtigt at skelne kandidatrelationsstyringssoftware fra CRM-software, på trods af at den tilbyder lignende funktionaliteter. Kandidatrelationsstyring fokuserer specifikt på at forbedre kandidatrejsen og oplevelsen. Typisk integreret i rekrutteringsmarketingplatforme, samarbejder denne software ofte problemfrit med ansøgersporingssystemer (ATS) og jobboard-software.