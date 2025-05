App-butik til webapps Find den rigtige software og tjenester.

Søg

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gør websites til desktop-apps med WebCatalog Desktop – dit alt-i-et værktøj til at administrere apps og konti. Skift mellem flere konti, organiser apps efter arbejdsgang, og få adgang til et kurateret katalog af desktop-apps til Mac og Windows. Download WebCatalog Desktop Lær mere

Mest populære Tilføjet for nylig Camp Management Software - Mest populære apps

Lejrstyringssoftware strømliner administrative opgaver til sommerlejre, sportslejre og efterskoleprogrammer. Mens de fleste løsninger henvender sig til en bred vifte af lejre, er nogle specielt designet til dem, der drives af religiøse organisationer. Ved at bruge denne software kan lejre spare tid, forbedre deres arbejdsgange, forbedre oplevelser for forældre og deltagere og koncentrere sig om at levere exceptionel kundesupport. Det er vigtigt at bemærke, at lejrstyringssoftware adskiller sig fra campingpladsstyringssoftware, som fokuserer på facility management, registrering, planlægning og overholdelse af autocampere og campingpladser.