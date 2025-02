Akiflow

Akiflow er en personlig opgavehåndtering + kalender desktop-app (win+mac), der hjælper dig med at holde dig selv altid organiseret. Ved at blive 10 gange hurtigere på det grundlæggende, vil det ikke være en byrde at holde dig selv organiseret eller kræve for meget tid i løbet af dagen. HVORFOR AKIFLOW? Vi byggede Akiflow med fokus på at fremskynde det grundlæggende i produktiviteten: at fange opgaver, behandle dem og altid vide, hvad der skal arbejdes med. → Reducer indsatsen Ved at blive 10 gange hurtigere på det grundlæggende vil det ikke være en byrde eller kræve for meget tid i løbet af dagen at holde sig organiseret. → Forebyg fejl Akiflow er bygget til at forhindre de mest almindelige fejl, der påvirker produktiviteten. Vores funktioner er designet til at hjælpe dig med at undgå kognitiv overbelastning, distraktioner, overplanlægning og kontekstskifte. → Ro i sindet En enkelt kilde til sandhed. En klar tidsplan. Notifikationer til at guide dig hele dagen. Alt én genvej væk. Akiflow er bygget til at holde dit sind klart og fokuseret. VORES NØGLEFUNKTIONER ER INKLUDERET → Universel opgaveindbakke - Fang hvad som helst, hvor som helst. Centraliser dine opgaver. → Kommandolinje - Sorter tingene på få sekunder. Prioriter, planlæg og snooze med tastaturgenveje. → Et værktøj - Ikke mere kontekstskift. Opgaver + kalendere. Din eneste kilde til sandhed. → Bakkemeddelelse - ved altid, hvad du skal gøre næste gang. Din dag på et øjeblik. SPAKKET MED FUNKTIONER → Del tilgængelighed - Ikke mere ping-ping mellem e-mail- og kalenderfaner for at dele din tilgængelighed. Vælg og del hurtigt dine slots på få sekunder. → Tilbagevendende opgaver - Opret opgaver med enhver gentagelse: hver dag, hver 1. i måneden, tilpasset - you name it. → Prioritetsstyring - Indstil i Akiflow dine rigtige mål - de opgaver, der vil få dig til at gøre fremskridt - og begynd at eksekvere. → Tidsblokering - Lås tid i din kalender til dine opgaver. Akiflow opretter en begivenhed i din kalender for at fortælle dine kolleger, når du har travlt. → Tidszoner - Tryk på en genvej for at vise hver bys tidszone i din kalender, side om side med din lokale tid. → Smarte lister - Brugerdefinerede etiketter til at organisere dit arbejde, som det føles rigtigt for dig. Nemt at tilføje, de hjælper dig med at få et visuelt klart overblik over din dag. → Smart notifikationer - Hvad du har brug for, på det rigtige tidspunkt. Gå aldrig glip af et møde, spring hurtigt ind i et opkald. Endnu bedre, fuldstændig tilpasselig. INTEGRERET MED ALLE DINE APPS Gmail, Kalender, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman og mere. Du kan også anmode om de integrationer, du ønsker.