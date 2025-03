Notion Calendar

Notionskalender giver dig mulighed for at planlægge møder og kontrollere din tid som aldrig før. Det integreres dybt med Google Kalenderkonti, så alle dine begivenheder synkroniseres. Sammen med hastighed, skønhed og lette/mørke tilstande inkluderer forestillingskalenderen kraftfulde funktioner: - Tilsluttet forestillingen - Tilføj forestillingsdokumenter, projekter og tidslinjer. - Flere tidszoner - Træk tidszone -kolonnen til højre for at "rejse til enhver by" og tilføje flere tidszoner. - Alt på et sted- se en samlet visning på tværs af flere kalendere og auto-synkroniseringsbegivenheder mellem dem. - Widgets- Vælg mellem 6 startskærmswidgets med rige forhåndsvisninger af kommende begivenheder, månedoversigter, hurtig-tilføjede begivenhedsknapper og mere! Låseskærmswidgeten giver dig mulighed for at se, hvad der kommer med et øjeblik, når du henter din telefon. - Fås på 12 sprog - japansk, koreansk, fransk, tysk, spansk, portugisisk, dansk, hollandsk, finsk, norsk og svensk. Det er tid. Tidligere Cron -kalender